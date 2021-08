SALES E GIOSA: salutano dopo mezza stagione a Catania i pupilli di Raffaele

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Simone Sales, ieri è arrivata l’ufficialità della separazione tra il Catania ed Antonio Giosa, testimoniando ancora una volta come le scelte di mercato operate lo scorso Gennaio non si siano rivelate vincenti. Sia Giosa che Sales, pur essendo due validi centrali per la categoria e per questo motivo arrivati dal Monopoli dietro esplicita richiesta di mister Raffaele (che li aveva già allenati al Potenza), non sono riusciti a dimostrare il proprio valore in maglia rossazzurra.

Vista la carta d’identità, rispettivamente 33 e 38 anni, da entrambi ci si sarebbe aspettati una garanzia di sicura affidabilità, aggiungendo qualità ed esperienza ad un reparto a corto di atleti; tuttavia la loro avventura catanese è andata molto diversamente rispetto alle premesse iniziali. Simone Sales, dopo il positivo debutto contro il Foggia, ha incontrato difficoltà fino a disputare appena 8’ con Baldini in panchina e concludendo così la stagione con 11 apparizioni complessive. Antonio Giosa, invece, non ha mai avuto continuità di rendimento, alternando troppo spesso buone giocate a errori che hanno spianato la strada agli attaccanti avversari. Per lui 17 presenze e 2 reti in rossazzurro (bellissima quella contro la Cavese), ultima apparizione in Coppa Italia Serie C faticando a Vibo Valentia.

