CATANIA: ultimo giorno di mercato, cosa attendersi nelle prossime ore

Oggi, martedì 31 agosto alle ore 20:00, chiuderà i battenti la sessione estiva del calciomercato. In un clima di agitazione della piazza, il Catania dovrà assicurarsi di completare l’organico a disposizione di mister Francesco Baldini. Dopo le cessioni di Antonio Giosa e Reginaldo in qualche modo già nell’aria, si sono resi disponibili due slot in lista per il tesseramento di nuovi giocatori, considerando anche il mancato tesseramento di Estrella. Slot che potrebbero diventare quattro qualora dovessero andare via (come probabile) Mario Noce e Alessandro Gatto. Da non escludere però anche altre cessioni, mentre per Antonio Piccolo si sono fatte avanti Virtus Entella e Reggiana ma la volontà sembra essere quella di non privarsene.

Previsti almeno tre-quattro rinforzi. L’attenzione del Direttore Maurizio Pellegrino è concentrata sui reparti di difesa (il solito Stefano Negro del Monza obiettivo primario) e attacco, dove si valutano altri profili giovani ma anche la possibilità di prelevare un innesto d’esperienza. Difficile Rauti e l’attaccante del Cosenza Gianluigi Sueva, c’è anche l’ipotesi Flavio Di Dio mentre per quanto concerne King Udoh l’Olbia ha sparato alto ma potrebbero ammorbidirsi le pretese economiche dei sardi. Spazio, eventualmente, anche per una nuova mezzala. In questo senso piace Marco Firenze, che nei giorni scorsi abbiamo inserito nella nostra rubrica “Consigli per gli acquisti”. Saranno ore calde in sede di mercato per la dirigenza rossazzurra, costretta ad operare con un budget limitato ma che proverà ad accontentare quantomeno le richieste minime formulate da Baldini.

