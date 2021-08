LA SICILIA – Mercato, in arrivo Greco. Negro, 48 ore di tempo per decidere

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Catania attivo sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister Francesco Baldini. Detto di Piccolo che dovrebbe restare, il Catania è a un passo dall’accordo con il centrocampista del Pordenone Jean Freddi Greco e sonda il terreno per un nuovo difensore centrale e un attaccante. Stefano Negro (Monza) è sempre in cima alla lista dei desideri, un tira e molla estenunante: Pellegrino si è dato al massimo 48 ore di tempo, altrimenti cambierà sentiero. In questo senso resta valida, tra le alternative, l’ipotesi Emmanuel Mbende di cui si parla da giorni. Relativamente al reparto avanzato non si molla la presa per Nicola Rauti ma ci sono anche altre piste seguite, inoltre resta il gradimento del Catania per Michele Vano (qui le condizioni del Perugia proprietario del cartellino), in attesa di conoscere l’esito degli esami di Felipe Estrella (probabilmente tra oggi e domani).

