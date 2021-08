LA SICILIA – Mercato in uscita, valutazioni sulla posizione di Reginaldo e non solo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito delle trattative in uscita che riguardano la società rossazzurra, mentre Piccolo e Maldonado non dovrebbero muoversi da Catania, si valuta la situazione legata agli altri profili attualmente presenti nella rosa etnea. Qualche club si è fatto avanti per Reginaldo, la cui posizione è al vaglio del club. Lo Duca è passato al Rimini. In partenza Gatto (direzione Potenza?), Sales (Fidelis Andria e Taranto tra le squadre interessate), forse anche Giosa (Potenza e Fidelis Andria su di lui), mentre Noce piace soprattutto alla Sambenedettese, che punta a vincere il campionato di Serie D. Un altro giovane difensore come Pino potrebbe invece essere girato in prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***