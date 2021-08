LA SICILIA – Pellegrino: “Non intendiamo disfarci di Piccolo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Nessuno è incedibile, ma non è nostra intenzione disfarci di Piccolo. Ho letto più volte le voci di una sua partenza, ma se ci mettiamo a smentire ogni cosa che leggiamo in giro, proveniente non solo da Catania ma anche da altre città, finiremmo per distogliere lo sguardo dalle trattative che stiamo portando avanti”. Così il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino sul futuro dell’attaccante Antonio Piccolo – corteggiato dal Taranto – che pertanto non dovrebbe muoversi da Catania così come il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado che piace al Trento.

