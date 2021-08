L’EDITORIALE – Inizia la settimana che porta all’esordio, con un occhio all’extra campo

Mancano pochi giorni all’esordio in Coppa Italia sul campo della Vibonese. Si è aperta la settimana rossazzurra che porta al primo impegno ufficiale della stagione 2021/22. Martedì nel tardo pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti in preparazione della trasferta di Vibo Valentia, dopo qualche giorno di meritato riposo per il Catania che ha sostenuto un mese di duro lavoro in ritiro a Torre del Grifo sotto il sole cocente.

Mercoledì mattina, inoltre, verranno presentate le nuove divise ufficiali da gioco Nike-Linea Oro Sport ed illustrati i contenuti degli accordi con gli sponsor che accompagneranno il club etneo. Occasione in cui, in chiave extra campo, ci si attende chiarezza in merito alle interlocuzioni portate avanti dalla Sigi con alcuni imprenditori locali e dai soggetti maltesi di cui da tempo parla l’avvocato Giovanni Ferraù.

E c’è un altro tema che non può essere sottovalutato: il nodo stipendi. La proprietà del Calcio Catania si è impegnata a provvedere ai mancati pagamento di giugno (che costeranno una sicura penalizzazione in classifica, ndr) prima del fischio d’inizio della gara Vibonese-Catania, in programma sabato 21 agosto. Sarebbe una garanzia importante per tesserati e dipendenti rossazzurri, mentre si avvicinano altre scadenze federali da rispettare. Sul fronte mercato, a stretto giro di posta verranno definite altre trattative sia in entrata che (soprattutto) in uscita.

