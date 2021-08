MERCATO: altro attaccante in arrivo per il Catania, forse due…

“Fin dal primo giorno ho detto che mi interessa avere a disposizione un centravanti di peso ma mi piacerebbe anche un falso nueve che non dà punti di riferimento. Siamo alla ricerca di questa tipologia di attaccanti e il Direttore ha la mia massima fiducia”. Parole di mister Francesco Baldini in occasione della sua prima conferenza stampa della stagione 2021/22. A proposito del reparto offensivo, il centravanti di peso in sostituzione di Manuel Sarao è arrivato e risponde al nome di Leon Sipos, avendo già in organico un altro attaccante strutturato fisicamente: Felipe Estrella. In sede di mercato servirebbe, dunque, un falso nueve per completare l’attacco. A tal proposito resta sempre valida la pista che porta a Nicola Rauti (Torino), ma esistono anche delle alternative. E una nuova eventuale punta arriverebbe qualora saltasse il trasferimento di Estrella, giunto in prestito dal Genoa ma rientrato da qualche tempo in Liguria per sottoporsi a degli esami. Entro il 23 agosto si saprà se il calciatore brasiliano con cittadinanza italiana tornerà a Torre del Grifo.

