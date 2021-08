MERCATO: Giosa, nuova chance o addio? Si cerca l’affondo decisivo per Negro

Sabato è toccato all’esperto Antonio Giosa rimpiazzare – giocando dal 1′ – l’ex capitano Tommaso Silvestri, che il Catania ha ceduto le scorse settimane al Modena. Vedremo se il club deciderà di dargli una nuova chance per la permanenza oppure sarà addio, ipotesi quest’ultima ventilata spesso nei giorni scorsi. In ogni caso il Catania è alla ricerca di un forte centrale difensivo. Detto di Marco Migliorini che non vestirà la maglia rossazzurra, la società sta provando a chiudere per Stefano Negro. Da sempre è stato l’obiettivo primario della dirigenza, si cerca di trovare una soluzione e di definire l’intesa con il Monza individuando la formula del trasferimento più adatta. In alternativa il Catania segue altri profili, tra cui Moïse Emmanuel Mbende, che ha già vestito i colori rossazzurri due stagioni addietro.

