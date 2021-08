MERCATO: Migliorini-Catania, no. Il difensore va altrove

Secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, non sarà Marco Migliorini il rinforzo per il reparto arretrato del Catania. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Gubbio, adesso in procinto di chiudere la trattativa facendo firmare al ragazzo, svincolatosi dal Novara, un contratto di durata biennale. Saranno altri, dunque, gli obiettivi per il Catania che cerca di reperire sul mercato un elemento di sicuro affidamento in sostituzione dell’ex capitano Tommaso Silvestri – ceduto le scorse settimane al Modena – ed affiancarlo all’argentino Juan Cruz Monteagudo, il quale ha esordito sabato nel nostro calcio.

