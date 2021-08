MERCATO: Golfo, sfuma il passaggio all’Avellino e va alla Vibonese

Niente ritorno a Catania e trasferimento in terra irpina sfumato per Francesco Golfo. L’Avellino sembrava molto vicino ad assicurarsene il diritto alle prestazioni sportive, invece la trattativa si è interrotta bruscamente per i biancoverdi che, in compenso, hanno reperito sul mercato un altro attaccante palermitano: Antonio Di Gaudio. Golfo, comunque, ha trovato nuova sistemazione lasciando il Parma – club proprietario del cartellino – per accettare la proposta della Vibonese del presidente Pippo Caffo, in prestito secco. Reduce da un’annata vissuta tra Juve Stabia e Catania, il ragazzo classe 1994 riparte dalla Calabria.

