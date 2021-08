MERCATO: Ligi, tutto fermo. Lorenzini resta alla Turris. Catania su altri profili per la difesa

Niente di nuovo sul fronte Alessandro Ligi. Nessun passo avanti in una trattativa che si conferma difficile da portare a termine, visto che la Triestina considera il difensore (nella foto con la maglia del Cesena, ndr) un elemento importante nel proprio scacchiere tattico. Per quanto riguarda Filippo Lorenzini, nome particolarmente gradito al tecnico Francesco Baldini, la Turris ha respinto ogni avance. Relativamente al reparto arretrato, comunque, il Catania continua a seguire con interesse altre piste, come quelle che portano a Moïse Emmanuel Mbende, Stefano Negro, Marco Migliorini e Marcello Possenti. C’è anche il profilo di un ex Carpi sul taccuino di Pellegrino.

