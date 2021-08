MERCATO: Mbende-Catania, si aprono spiragli concreti. Ecco perchè

Moïse Emmanuel Mbende potrebbe davvero fare ritorno alle pendici dell’Etna. L’indiscrezione è uscita mercoledì e trova conferma due mesi dopo che il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano aveva dichiarato il difensore incedibile. La posizione dei laziali è cambiata, adesso si aprono spiragli importanti per il Catania. Il neo allenatore della squadra gialloblu, Alessandro Dal Canto, in questi giorni di lavoro pre-campionato ha infatti riscontrato in Mbende qualche difficoltà ad entrare nei meccanismi di gioco richiesti. Ecco che, dunque, il calciatore classe 1996 può lasciare Viterbo. La possibilità di un ritorno in Sicilia è concreta, vedremo quali sviluppi ci saranno nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***