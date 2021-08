STARITA (Monopoli): “Catania? Pronti a battagliare contro qualsiasi avversario”

Monopolii reduce dal successo sofferto in Coppa Italia Serie C contro il Potenza, ottenuto solo dopo i calci di rigore. Adesso l’attaccante Ernesto Starita, uno degli uomini di riferimento della squadra allenata da Alberto Colombo, è proiettato al campionato: “Siamo stanchi ma sappiamo che c’è da lottare sempre, non bisogna mollare di un centimetro – afferma – Sabato esordiamo col Catania e non bisogna mollare di un centimetro, che siano i rossazzurri o chiunque altro. Come ha detto anche il mister, questo girone C è una B2 e pertanto bisogna battagliare contro qualsiasi avversario. Ripartiamo con tanti giocatori della scorsa stagione che hanno deciso di rimanere, me compreso. Siamo un grande gruppo, come una famiglia. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni, tutto quello che viene raccogliamo. Stiamo lavorando bene”.

