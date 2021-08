MERCATO: Maldonado, il Catania fa sempre muro ma il Trento proverà a ricontattare i rossazzurri

Il Catania continua a ritenerlo incedibile e il diretto interessato ha confermato che non lascerà la Sicilia in questa sessione di calciomercato. La dirigenza del Trento, però, dopo avere contattato in più di una circostanza il club rossazzurro farà un nuovo tentativo nei prossimi giorni per Luis Maldonado, sperando che le dinamiche di mercato possano cambiare le carte in tavola a poco tempo dal gong. La società etnea, però, sembra pronta ad opporsi ancora una volta alla cessione del centrocampista ecuadoregno.

