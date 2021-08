MALDONADO: “Contento di restare a Catania, ci sarà da lottare. Tifosi splendidi”

“Mai avuto contatti con altre società. Col direttore Pellegrino ci siamo detti tutto per tempo. Sono contento di restare, il Catania contento di tenermi. A Catania sto bene, voglio disputare un campionato importante, con più regolarità”. Con queste parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado chiude le porte al Trento e si toglie dal mercato, aggiungendo che “i problemi extra-campo non ci interessano, andiamo avanti convinti di poter far bene. Sarà una Serie C molto più forte degli ultimi anni. Ci sarà da lottare e dimostreremo di avere un’idea di calcio adeguata alla stagione. I tifosi sono splendidi, ti chiamano “mbare” ed è un segno di affetto che ti trasmettono. Il nuovo Catania è pronto a stupire. Serve tempo per le ambiziose idee di Baldini”. “Ripartire con Baldini – prosegue Maldonado – è senza dubbio un vantaggio, abbiamo ricominciato a perfezionare schemi che già conosciamo. Resta il rammarico per la sconfitta col Foggia negli ultimi playoff ma siamo carichi”.

