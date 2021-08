SERIE C: Panchina d’Oro, Lucarelli potrebbe essere il quinto ex Catania a vincere il premio

Anche quest’anno verrà assegnata dal Settore Tecnico della FIGC, tramite la votazione dei colleghi allenatori, la Panchina d’Oro Serie C. Si tratta di un premio valido dal 2006/07 riservato alla migliore guida tecnica del campionato di Lega Pro della stagione precedente. In pole per la consegna del riconoscimento l’attuale allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli, che ha stravinto lo scorso girone C di Serie C aggiudicandosi anche la Supercoppa di categoria. Sarebbe il quinto ex Catania a ricevere il premio. Pensiamo in precedenza ad Alessandro Pane, che conquistò ad aprile 2007 la matematica certezza del salto di categoria in C1 sedendo sulla panchina della Reggiana. Successivamente vinse il premio Giuseppe Sannino, per avere portato il Varese in B nel 2010. Mario Petrone, invece, condusse il Bassano Virtus in C1 concludendo il girone A di Seconda Divisione in vetta (2014). Infine, nel 2019, toccò a Fabio Caserta dopo un’ottima stagione disputata dalla Juve Stabia in C.

