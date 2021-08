GIOVANILI CATANIA: Russo, Borriello e Frisenna in pianta stabile con la Prima Squadra

“Russo, Borriello e Frisenna restano in pianta stabile con la Prima Squadra”, parole rilasciate nei giorni scorsi dal Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ai microfoni del quotidiano La Sicilia. Tre giovani volti rossazzurri, dunque, potranno continuando a crescere lavorando a contatto con i “grandi” nella prossima stagione. Flavio Russo – classe 2004 – solo da un paio di stagioni è al Catania. Dopo avere militato nell’Under 15 del Foggia ha evidenziato in Sicilia di possedere forza, tecnica e doti interessanti ricoprendo il ruolo di esterno alto. Francesco Borriello, invece, è un portiere di belle speranze del 2005 che ha già collezionato qualche presenza nella panchina della Prima Squadra malgrado la giovanissima età e riuscito persino a siglare un gol di testa contro la Sicula Leonzio nei secondo finali di un incontro giocato qualche stagione addietro (categoria Under 15). Giulio Frisenna, infine, è un centrocampista classe 2002 più volte convocato in Prima Squadra e reduce da un buon campionato vissuto in Serie D a Licata.

