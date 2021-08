MERCATO: Reginaldo al momento non è in uscita

Continua a lavorare sodo incassando la fiducia di mister Francesco Baldini. L’esperto attaccante brasiliano del Catania Reginaldo potrebbe non essere ceduto in questa sessione di calciomercato. L’ex Reggina ha manifestato la volontà di proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna, anche il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino sembra orientato a non lasciarlo partire, puntando sulla sua voglia di riscatto. Al momento il giocatore, che ha compiuto 38 anni il mese scorso, non è in uscita. A meno che non si presenti un’importante occasione di mercato per il Catania che possa rimescolare le carte.

