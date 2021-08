TORRE DEL GRIFO: allenamenti, il report degli ultimi giorni

Si avvicina la fine del ritiro pre-campionato del Catania. Il report degli allenamenti relativo agli ultimi tre giorni di lavoro dei rossazzurri a Torre del Grifo, indica due doppie sedute consecutive: lunedì il gruppo ha svolto lavoro di scarico in piscina (mattina) e, dopo una sessione di prevenzione e attivazione in palestra, “torello” e partitella (pomeriggio); martedì, svolto lavoro di forza e prevenzione in palestra aggiungendo nel pomeriggio, dopo il consueto “torello”, una sessione in campo dedicata alle partite a tema e al lavoro intermittente. Oggi, mercoledì 11 agosto, la squadra ha continuato a lavorare in palestra prevalentemente sulla forza prima di una riunione in sala video per una sessione di approfondimento tattico.

