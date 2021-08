SERIE C: Bari fermato sul pari a Potenza

Non vanno oltre il risultato di parità Potenza e Bari. Allo stadio “Alfredo Viviani” termina 1-1 il posticipo della prima giornata del girone C di Serie C. Al 41′ Scavone porta in vantaggio la formazione ospite, ma i padroni di casa non ci stanno e reagiscono trovando ad inizio ripresa, precisamente al minuto 53, la rete del definitivo pari con Salvemini. Ai punti, meglio i lucani rispetto ad un Bari parso ancora indietro fisicamente.

