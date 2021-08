MERCATO SERIE C: girone C, le ufficialità delle ultime ore (31 agosto)

I movimenti di mercato dei club di terza serie. Analizziamo le operazioni ufficiali delle ultime ore relativamente al girone C.

L’AZ Picerno tessera gli attaccanti Federico Ferardi e Reginaldo. Colpo Umberto Eusepi per la Juve Stabia, che preleva la punta in prestito dall’Alessandria. Molto attivo il Bari che tessera il centrocampista milanese Alessandro Mallamo, arrivato in prestito dall’Atalanta. Inoltre la società biancorossa trova l’accordo con il Napoli per la cessione a titolo temporaneo ai partenopei dei calciatori classe 2003 Moussa Mane Balla e Giovanni Mercurio, cedendo a titolo definitivo il difensore Alessio Sabbione al Pordenone, in prestito il centrocampista Matteo Rossetti al Teramo e acquisendo dal Parma il difensore Giacomo Ricci (contratto fino al 2023 con opzione in caso di salto in B) e dal Padova il 100% del cartellino di Daniele Paponi, il quale ha firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo in caso di promozione. Quest’ultima trattativa si è concretizzata formalizzando lo scambio con Giovanni Terrani.

Il Catania si fa prestare dal Padova il centravanti Luca Moro, risolve consensualmente il contratto con Mario Noce, che passa all’Ancona-Matelica, e fa tornare sotto il vulcano Kevin Biondi, via Pordenone in prestito. La Vibonese cede il centrocampista classe 2000 Marco Spina al Crotone, mentre il Monopoli si assicura il prestito dell’ex laterale sinistro rossazzurro Joel Baraye dal Padova. Buon innesto per il Taranto in difesa: Davide Riccardi, giunto a titolo temporaneo dalla Triestina. Lascia definitivamente la Turris l’attaccante Luca Pandolfi, destinazione Cosenza. David Manuel Milinkovic torna all’ACR Messina legandosi ai biancoscudati fino al 30 giugno 2023. Sempre i peloritani accolgono il centrocampista classe 2001 Iulius Marginean dal Sassuolo (contratto annuale) e prelevano la punta ex Pescara Ante Vukusic.

Rinforzo in difesa per il Palermo: Marco Perrotta, in arrivo dal Bari in prestito. Il Foggia di Zeman ingaggia con la formula del prestito con diritto di riscatto l’attaccante catanese Andrea Di Grazia. Il centrocampista siciliano Marco Toscano approda alla Virtus Francavilla, a titolo definitivo dall’Entella.La Paganese risolve consensualmente il contratto con Giulio Carotenuto dopo avere totalizzato ben 82 presenze in azzurrostellato. La Vibonese ingaggia Francesco Golfo dal Parma (temporaneo). Colpo Giacomo Tulli per il reparto offensivo della Fidelis Andria, provenienza Feralpisalò. Molto bene l’Avellino che fa sottoscrivere un biennale all’attaccante palermitano Antonio Di Gaudio. Il centrocampista Marco D’Aloia (Pescara) va in prestito al Latina.

