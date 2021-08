MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

La Paganese ufficializza il prestito dal Benevento di Francesco Perlingieri, l’accordo con l’Atalanta per il prestito con addestramento tecnico fino a giugno 2022 del difensore classe 2002 Edoardo Scanagatta e, a titolo definitivo come giovane di serie dall’Avellino, del portiere Sabino Pellecchia. Sondaggio del Catanzaro per l’avellinese Emanuele Santaniello (fonte tuttoc.com).

Rinnovo contrattuale per il capitano del Picerno Emmanuele Esposito, per la nona stagione in rossoblu. I lucani confermano in rosa anche il centrocampista Francesco Pitarresi e tesserano Pietro Terranova, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Dattilo mettendo a segno 20 reti. Dopo la rescissione con la Vibonese – società fortemente interessata alla punta Davis Curiale – il Campobasso mette sotto contratto l’attaccante Giacomo Parigi. I molisani, inoltre, perfezionano l’ingaggio dell’ex Catania Michele Emmausso e sono vicini a chiudere per il centrocampista classe ’98 Federico Nacci (fonte tuttoc.com).

L’ACR Messina si assicura le prestazioni sportive del difensore Gabriele Morelli, studia il colpo Daniele Sarzi Puttini dell’Ascoli ed è vicino al prestito – via Napoli – dell’esterno offensivo Raffaele Russo (fonte tuttoc.com). Il Bari formalizza l’intesa biennale con il terzino sinistro palermitano Antonio Mazzotta. Foggia in trattativa con il Lecce per il centrale difensivo Davide Riccardi che nell’ultima stagione è stato girato in prestito al Catanzaro (fonte tuttocalciopuglia.com). Per il centrocampo del Monopoli, infine, piace l’esperto centrocampista ex Ascoli Tommaso Bianchi (fonte Sky Sport).

