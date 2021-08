EX ROSSAZZURRI – Capanni: “Ritrovo Lucarelli che mi ha aiutato tanto a Catania”

A distanza di due anni, Cristiano Lucarelli riabbraccia l’attaccante classe 2000 Gabriele Capanni, che rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dell’Umbria a proposito del suo trasferimento alla Ternana: “Ritrovo lo stesso Lucarelli che ho avuto due anni fa, lo stesso uomo che tanto mi ha aiutato a Catania. Spero di fare ancora grandi cose con lui, come già fatto in Sicilia. Sicuramente tornare nella mia regione dopo tanto tempo ha avuto il suo peso. Poi c’è la conoscenza con Lucarelli e il prestigio, nonché la tradizione, che una società seria come la Ternana ha. La Serie B è un campionato veramente tosto, pieno di giocatori fisici e talentuosi allo stesso tempo. Sono prontissimo per questa sfida, sperando di dare il mio contributo”.

