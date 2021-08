TORRE DEL GRIFO: proseguono gli allenamenti agli ordini di Baldini

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, la tredicesima doppia seduta del ritiro pre-campionato, prima settimanale: in mattinata, dopo una serie di esercitazioni tecniche e sviluppi di gioco 6 vs 4, il gruppo ha svolto una sessione di lavoro intermittente; nel pomeriggio, dopo l’attivazione in palestra e il torello in campo, mister Baldini ha disposto e diretto un allenamento basato sul gioco di posizione per la linea difensiva e per la cura del possesso palla. In chiusura, partitella 10 contro 10.

