MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Torna al Picerno Manuel Ferrani, che aveva già indossato la maglia rossoblu due stagioni addietro. Il medesimo club comunica di avere proseguito il percorso professionale con l’esperto centrocampista Francesco Dettori e di essersi assicurato il difensore Gabriele Pagliai, ultima stagione al Casarano. Il difensore centrale Ciro De Franco richiesto da varie società, Picerno favorito (fonte tuttocalciopuglia.com). L’attaccante dell’Avellino Gabriele Bernardotto dovrebbe trasferirsi in prestito al Gubbio (fonte tuttoc.com). Il Monopoli preleva in prestito dal Pisa il centrocampista classe 2000 Christian Langella e, dalla Lazio, il mediano Biagio Morrone.

La Paganese definisce il trasferimento a titolo temporaneo dal Pisa del giovane esterno sinistro Christian Sussi. L’ACR Messina fa sottoscrivere un contratto di durata triennale all’attaccante ex Catania Gian Marco Distefano e preleva il portiere classe 2000 Antonino Fusco (biennale). Peloritani, inoltre, vicini all’acquisto del centrocampista Lamine Fofana (fonte tuttomercatoweb.com). Carlo De Risio in uscita da Bari: Cosenza e Pescara sulle sue tracce (fonte tuttoc.com). Biancorossi pugliesi a caccia del botto in avanti, valutando la possibilità d’ingaggiare l’attaccante Alejandro Rodriguez, che si è svincolato dal Chievo Verona (fonte La Gazzetta dello Sport).

La Vibonese formalizza le acquisizioni, a titolo definitivo, dell’attaccante Yuri Senesi e del difensore Giacomo Risaliti. La Virtus Francavilla piazza il colpo Riccardo Idda, difensore che ritorna in biancazzurro dopo il campionato di Lega Pro che lo vide protagonista con 31 presenze, 4 reti ed il raggiungimento dei playoff. Il Latina, che sarà ripescato in Serie C, si è messo sulle tracce del difensore classe 2003 del Catania Angelo Panarello mentre il Catanzaro è in vantaggio sul Padova per il bomber Pietro Cianci (fonte tuttoc.com).

Come riportato da SportChannel, insidia Avellino per il Palermo relativamente al calciatore Simone Andrea Ganz. Irpini sulle tracce del centrocampista del Teramo Domenico Mungo (fonte Il Messaggero), invece il Palermo pensa ad un nome nuovo per la mediana: Dimitrios Sounas (fonte Corriere dell’Umbria). Il Potenza valuta il profilo dell’attaccante Pablo Ezequiel Banegas, che in Serie D ha fatto la differenza con la maglia del Notaresco (fonte tuttoc.com).

