CALCIO SICILIANO: scartato da Pellegrino, Argurio riaccoglie Distefano a Messina

Cresciuto nelle giovanili del Catania, Gian Marco Distefano riparte dall’ACR Messina. Il Direttore Sportivo Christian Argurio – che ben conosceva i suoi trascorsi in rossazzurro – non ci ha pensato due volte a portarlo in terra peloritana, puntando sulle sue potenzialità dopo un’annata molto positiva vissuta in Serie D a Paternò. Non a caso ha firmato con il club biancoscudato un contratto triennale. Lo scorso anno il giovane attaccante di belle speranze risolse consensualmente l’accordo che lo legava al Catania fino al 2024, non avvertendo la fiducia del Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino e dell’allora tecnico Giuseppe Raffaele, che optarono per soluzioni differenti nel reparto offensivo.

