MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

La Juve Stabia cede il giovane difensore Aniello Boccia in prestito al Giugliano. L’attaccante classe 2002 Filippo Mascia saluta la Torres e va al Latina, che si assicura anche le prestazioni sportive del centrocampista Stefano Amadio (biennale) e dell’attaccante esterno Alessandro Rossi (triennale). I laziali, inoltre, spingono per l’attaccante serbo del Pescara Milos Bocic e si apprestano a rinnovare il contratto di Christian Barberini (fonte tuttoc.com). Il Palermo ufficializza l’ingaggio di Jacopo Dall’Oglio (contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione) e rinnova l’accordo con Bubacarr Marong, calciatore gambiano che rimarrà in rosanero fino a giugno 2024.

Il Catania fa sottoscrivere al difensore Luca Ercolani un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Ufficializzato dal Catanzaro, a titolo definitivo, il colpo Pietro Cianci. La punta nativa di Bari firma un biennale con opzione per il terzo anno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, vicina l’intesa per il rinnovo del difensore della Fidelis Andria Andrea Venturini e l’ingaggio dell’ex attaccante del Catania Matteo Di Piazza. Il difensore mancino di proprietà del Napoli Flavio Romano ad un passo dal trasferimento al Monopoli, pronto un contratto quinquennale (fonte Sky Sport). Vincenzo Polito, figlio del Direttore Sportivo del Bari Ciro, riparte dal Monterosi (fonte tuttoc.com) dopo essersi svincolato dalla Casertana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***