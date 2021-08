EX ROSSAZZURRI: Di Piazza torna in Puglia, la Fidelis Andria punta su di lui

Accordo ormai praticamente raggiunto, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com. L’ex attaccante rossazzurro Matteo Di Piazza sarà un nuovo giocatore della Fidelis Andria. Reduce dal prestito al Catania, dopo avere risolto il contratto con il Catanzaro Di Piazza ha accettato la proposta degli andriesi neo promossi in Serie C, prefendo rifiutare invece quella dell’ACR Messina. Il calciatore di Partinico, dunque, preferisce fare ritorno in Puglia, cercando riscatto in una regione dove in passato fece bene vestendo le maglie di Foggia e Lecce.

