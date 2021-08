PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “La potevate organizzare un’altra colletta…”

“Scadenze non rispettate. Penalità in arrivo. Adesso la colpa è dei maltesi? A saperlo, la potevate organizzare un’altra colletta…”. Questo il pensiero social, tra ironia ed amarezza, dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”. Ma sono tanti i messaggi di disappunto dei tifosi rossazzurri in queste ore dopo avere appreso la notizia, un pò a sorpresa, del mancato pagamento degli stipendi di giugno che ha fatto suonare il campanello d’allarme in vista della stagione 2021/22.

