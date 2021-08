TORRE DEL GRIFO: missione Monopoli, nelle prossime ore la ripresa degli allenamenti

Oggi, lunedì 23 agosto, primo allenamento settimanale per i rossazzurri a Torre del Grifo. Squadra in campo alle ore 18:00 per cominciare a preparare la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di Monopoli, in programma sabato e valevole per l’esordio in campionato. Un banco di prova importante per la squadra di Francesco Baldini che, archiviato il vittorioso confronto di Coppa Italia Serie C con la Vibonese, disputerà un nuovo match esterno con un avversario di caratura superiore.

Si valuteranno per l’occasione le condizioni fisiche degli acciaccati, vedi Claiton e Albertini, ma anche e soprattutto sarà importante risolvere i problemi di tesseramento di alcuni giocatori che non sono potuti scendere in campo a Vibo Valentia. Il mister continuerà a lavorare sulla base del consolidato 4-3-3 prestando attenzione anche alle sue varianti, come il modulo 4-1-4-1 e la presenza specifica del trequartista quando necessario. Ma più che parlare di sistemi di gioco, Baldini sarà un martello con la squadra per favorire il concetto di occupazione degli spazi e pressing alto, chiedendo ai giocatori di portare al “Veneziani” lo stesso spirito combattivo di Vibo. Nel frattempo che si attendono novità sul fronte mercato – con un occhio importante da riservare sempre all’extra campo – parte la missione Monopoli in casa Catania.

