TORRE DEL GRIFO: il report degli ultimi due giorni. 3-3 in partitella, lunedì riposo

Va in archivio la dodicesima doppia seduta consecutiva di lavoro in casa rossazzurra. Il report degli ultimi due giorni di lavoro a Torre del Grifo, indica nelle fasi salienti la disputa di una briosa partitella conclusa sabato sul 3-3: per la squadra in maglia rossa, doppietta di Sarao e gol di Russini; per la formazione in casacca blu, reti di Reginaldo, Gatto e Russo. Domenica, invece, la squadra di mister Baldini ha lavorato in piscina (mattinata) svolgendo (nel pomeriggio) una seduta incentrata sul lavoro metabolico e sulle partite 7 contro 7. Lunedì, prima giornata di riposo del ritiro pre-campionato 2021/22 per il Catania.

