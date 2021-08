UFFICIALE – Noce passa all’Ancona-Matelica: “Sono contento, arrivo in una piazza importante”

Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il difensore catanese classe 1999 Mario Noce lascia il Catania trasferendosi all’Ancona-Matelica. Arriva l’ufficialità del club marchigiano, lo stesso Noce rilascia le sue prime dichiarazioni da calciatore biancorosso: “Sono contento – ha dichiarato dopo il nero su bianco – della fiducia che la Società ha riposto in me. Arrivo in una piazza importante che non ha bisogno di presentazioni. Mi metto subito a disposizione e spero di essere utile alla causa e poter dare il mio contributo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***