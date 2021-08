VIBONESE – CATANIA: Settore Ospiti, biglietti acquistabili anche online

Nei giorni scorsi, relativamente alla prevendita dei biglietti, vi avevamo anticipato l’apertura del settore riservato ai tifosi rossazzurri in occasione della prima gara ufficiale della stagione 2021/22 Vibonese-Catania, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C in programma sabato 21 agosto 2021 allo Stadio “Luigi Razza”. Tagliandi disponibili in Gradinata al costo di 5 euro: potranno essere acquistati a Vibo Valentia presso l’Edicola-Tabacchi Messina (via Piazza D’Armi 3), nei punti vendita Go2 abilitati e online (in questo caso biglietti a disposizione anche in Tribuna) al seguente indirizzo: https://www.go2.it/evento/vibonese_vs_catania/4794

L’accesso sarà possibile ad un numero limitato di spettatori (50%) – come da disposizioni ministeriali – esclusivamente se in possesso di GREEN PASS (e documento d’identità). Chi non fosse in possesso del suddetto requisito non potrà in alcun caso accedere allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre nella fase di prefiltraggio degli ingressi sarà misurata la temperatura corporea. Si precisa l’obbligo di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati: non si potrà cambiare posto o stare in piedi. Infine, all’interno dell’impianto dovrà essere indossata sempre la mascherina.

