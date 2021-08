LA SICILIA – Catania, Leon Sipos già in città per la firma

Nelle prossime ore il Catania annuncerà un nuovo centravanti. Ieri erano circolate le voci dell’arrivo del nazionale under 20 croato Roko Baturina, ma nella notte il club rossazzurro ha virato su Leon Sipos, altro classe 2000, che ha giocato nello Spartaks Jurmala in Lettonia e nell’Istra in Croazia. La punta centrale, che è già in città, conta anche cinque presenze nella rappresentativa croata Under 19. E’ quanto si legge nella versione online del quotidiano La Sicilia.

