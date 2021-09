BALDINI: “Rabbia incredibile. La responsabilità è mia, devo fare crescere in fretta questi ragazzi”

Il commento di mister Francesco Baldini al termine della partita Catania-Bari:

“Sono già diversi gli errori che paghiamo a carissimo prezzo. La responsabilità è mia perchè devo far crescere in fretta questi ragazzi a livello di individualità e di gruppo. Si lavora tantissimo ma non raccogliamo niente neanche oggi al cospetto di una squadra fortissima, perchè quando guardi la distinta del Bari ti rendi conto che è costruito in maniera importante. Abbiamo sofferto perchè non siamo stati belli e si è affrontato un avversario importante ma nell’ultimo quarto d’ora forse ne avevamo più di loro, qundi il rammarico è doppio. Poi da una palla insignificante è venuta fuori un’azione da gol. C’è grande rammarico. L’errore più grande che si possa fare è che ai ragazzi rimanga addosso questa sconfitta. Bisogna invece ripartire con la consapevolezza che c’è tantissimo da lavorare. Sembra una frase fatta ma è così, eliminando gli errori come quelli commessi oggi”

“Ho evitato di parlare ai ragazzi a fine partita perchè avevo dentro una rabbia incredibile. Abbiamo tenuto testa al Bari ma in alcuni tratti della partita non abbiamo giocato come sappiamo. A livello di prestazione si poteva fare meglio, ma stava maturando un risultato positivo. Crece la condizione atletica generale e non mi preoccupa questo aspetto. Biondi? Ha giocato la sua prima gara da titolare a Catanzaro, deve ancora crescere atleticamente ed inserirsi bene nei meccanismi della squadra. E’ arrivato da pochissimo tempo ed ho preferito fare altre scelte. Maldonado? Lo considero un giocatore importante per questa squadra che deve accrescere condizione e personalità. Le altre scelte sono dettate dalla logica. Greco e Provenzano sono entrambi mancini, tra i due ho fatto giocare dal 1′ Provenzano perchè ha una struttura fisica che ci garantisce qualcosa in più nelle palle inattive visto che strutturalmente non siamo una squadra di giganti. Per lo stesso motivo ha giocato dall’inizio Sipos. Piccolo? Aveva disputato la sua prima gara a Catanzaro, inizia a star bene e si è visto nella mezz’ora che entrato. Cataldi? Deve lavorare perchè dopo l’ora di gioco a Catanzaro non ne aveva più, viene dalla Primavera del Napoli ed il salto nei grandi non è semplice. Quando sarà in condizione avrà le sue chance”

“Dobbiamo assolutamente aumentare verso il finale di partita la concentrazione. Abbiamo subito gol all’ultimo secondo a Catanzaro ed è successo anche stavolta. Per noi allenatori non è facile allenare la concentrazione. Sono sempre i calciatori che vanno in campo, noi allenatori possiamo trasferire dei concetti ma poi è un giocatore che decide se buttare il pallone in tribuna o no, se fare una marcatura più tosta o meno. Relativamente alla produzione offensivia, oggi non abbiamo prodotto tanto ma la caratura dell’avversario era di altissimo livello. Moro è stato molto bravo e si è mosso molto bene. Anche Sipos è giovane e ci sta che i giovani possano avere un rendimento altalenante”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***