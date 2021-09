MORO: “Gol? Emozionante andare verso i tifosi. Serve maggiore concentrazione”

Luca Moro, autore del gol del momentaneo pareggio del Catania contro il Bari, interviene nel post-gara rilasciando le seguenti dichiarazioni: “C’è molta amarezza, prendiamo il lato positivo e cioè il mio gol anche se non ha prodotto punti, dobbiamo lavorare. E’ stata una grande emozione andare verso i tifosi, dovevo sbloccarmi e dare quel segnale che volevano. Spero di continuare a segnare. Il mio stacco di testa è stato imperioso, anche il mio marcatore era di buona statura ma siamo riusciti a buttarla dentro. Io non mi definisco una punta statica perchè mi piace muovemi anche se sono di statura abbasanza elevata. Spero di aiutare la squadra e di fare ancora meglio nelle prossime partite. Non possiamo attaccarci alla sfortuna ma essere consapevoli che in questo sport bisogna restare concentrati fino al 100′, serve più attenzione. Dualismo con Sipos? Lo vivo serenamente, siamo due giovani e dobbiamo migliorare molto, dando il 120% in ogni allenamento e vogliamo lasciare un segno entrambi. Penso di essermi inserito abbastanza bene nel gruppo, mi trovo bene con tutti i compagni. Sulle prestazioni atletiche si può sempre migliorare. Mi è servita la gara di Coppa Italia per mettere dei minuti nelle gambe ed ora penso solo ad allenarmi per giocare la prossima”.

