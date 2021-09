CANEO (all. Turris) “Dovevamo essere più maturi nella fase finale del match…”

L’allenatore della Turris Bruno Caneo al termine della partita vinta dalla sua squadra a Catania: “Abbiamo approcciato bene la gara. Siamo partiti con il nostro modo d’imporci, facendo un bel palleggio e creando tante occasioni ma come al solito abbiamo mancato quella maturità e personalità nell’affrontare la fase finale della partita. Sono contento ma dobbiamo essere più attivi e determinati nel portare avanti un bel canovaccio. Abbiamo una produzione di gioco importante dal basso che esalta le punte, le quali si stanno rendendo utili ed efficaci. C’è stata poca lucidità e decisione nel rilanciare la palla in certe situazioni. Siamo andati in difficoltà su questi rimpalli in area di rigore. Dobbiamo crescere, sperando di farlo con le vittorie perché con le sconfitte si cresce male”.

