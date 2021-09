CATANZARO-CATANIA: arbitra Di Graci, i precedenti con le due squadre

E’ stato designato l’arbitro in vista di Catanzaro-Catania, partita valida per il girone C di Serie C ed in programma lunedì sera allo stadio “Nicola Ceravolo”. Il match sarà diretto da Alessandro Di Graci (Como), coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti (Maniago) e Rosario Caso (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale Marco Russo (Torre Annunziata).

Si registrano due precedenti con il Catania. Il primo risale all’1 settembre 2019, il 2-1 inflitto alla Virtus Francavilla in campionato con reti rossazzurre siglate da Lodi (rigore) e Sarno. Il secondo, nella passata stagione, l’1-1 maturato con la Vibonese a Vibo Valentia per effetto dei gol di Plescia e Sarao nel primo tempo. Due anche i precedenti del Catanzaro: il ko casalingo per 3-2 al cospetto del Francavilla nel campionato di terza serie 2018/19 ed il successo giallorosso a Palermo del 21 febbraio scorso con Verna e Martinelli a segno per il Catanzaro, Floriano per i padroni di casa.

