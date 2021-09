AGENZIE DI SCOMMESSE: quote vincente girone C, Catania con le stesse possibilità del Picerno

Dopo le prime quattro giornate di campionato trascorse nel girone C di Serie C, secondo le agenzie di scommesse – ed in particolare “Snai” – il Bari è la favorita principale per la vittoria del torneo e la conseguente promozione diretta in B. La vetta dei galletti è infatti pagata appena a 2.00, seguono il Catanzaro a 3.50, poi Monopoli e Avellino a 7.50. Alle loro spalle un quintetto composto da Taranto, Palermo, Paganese, Juve Stabia e Foggia (15.00). Scendendo più giù troviamo la Virtus Francavilla (15.00) davanti ad ACR Messina e Latina (33.00) ed un quartetto formato da Turris, Campobasso, AZ Picerno e Catania (50.00). Chiudono il trio Vibonese-Potenza-Andria (75.00) ed il Monterosi (100.00).

