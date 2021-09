CATANZARO – CATANIA: probabili formazioni, Calabro e Baldini optano per un ampio turn-over

Le probabili formazioni del match Catanzaro-Catania, valevole per il 2° Turno di Coppa Italia di Serie C 2021-22 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Nicola Ceravolo” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Previsto ampio turn-over da ambo le parti. Il tecnico dei giallorossi Antonio Calabro potrebbe mandare in campo il portiere di riserva Nocchi, i difensori Monterisi, De Santis e Gatti, i centrocampisti Bearzotti, Welbeck, Risolo e Tentardini, il trequartista Ortisi e gli attaccanti Cianci e Bombagi. Assenti lo squalificato Martinelli e l’acciaccato Cinelli, mentre Davis Curiale è regolarmente a disposizione del mister salentino.

Francesco Baldini potrebbe apportare numerosi cambiamenti rispetto alla formazione schierata domenica scorsa a Pagani. Tra i legni potrebbe aver luogo l’esordio dal 1′ di Andrea Sala, mentre Albertini, Ercolani, Ropolo e Zanchi formerebbero il pacchetto arretrato con Izco, Cataldi e Greco in mediana e Biondi, Moro e Piccolo in avanti. Non figurano in lista Borriello, Calapai, Claiton, Maldonado, Provenzano, Russotto, Russini e Russo.

La direzione di gara è affidata al signor Giorgio Vergaro della sezione AIA di Bari, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce e Federico Fratello di Latina e dal IV ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Ricordiamo inoltre che l’incontro sarà visibile solamente attraverso la piattaforma di streaming Eleven Sports.

