CATANZARO: contestatissimo a Catania, Carlini migliore in campo secondo i tifosi giallorossi

Come di consueto, il Catanzaro dà ai tifosi la possibilità di eleggere il migliore calciatore giallorosso sul rettangolo verde. In occasione del confronto pareggiato col Catania, la tifoseria calabrese ha eletto Massimiliano Carlini, autore del gol valido per il definitivo 1-1 trasformando un penaly, in realtà inesistente visto che il fallo era avvenuto nettamente fuori dall’area di rigore etnea. Carlini è finito nel mirino delle critiche a Catania (tantissimi i commenti di disappunto sui social nei confronti del giocatore) per il brutto intervento sul giovane centrocampista Freddi Greco, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per poi finire in ospedale. Nessuna sanzione ai danni di Carlini per un intervento teoricamente da rosso. In compenso la squadra dell’Elefante ha perso per una giornata Antonio Piccolo a seguito di presunte bestemmie nel corso del match disputato al “Ceravolo”, bestemmie che però lo stesso calciatore ha negato di avere mai pronunciato.

