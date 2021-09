EX ROSSAZZURRI: buone notizie per Di Piazza, torna ad allenarsi

Tutto ok per Matteo Di Piazza. C’era qualche apprensione per le condizioni di salute dell’ex attaccante del Catania, ma giunge una buona notizia in queste ore. Come riportato da Antenna Sud, il calciatore in forza alla Fidelis Andria è tornato ad allenarsi con la squadra. Fermato per un problema di natura cardiaca, dopo tutti gli accertamenti del caso ha ottenuto l’idoneità per l’attività agonistica. Non sarà immediatamente disponibile, avendo saltato la preparazione. Per rivederlo a pieno regime ci vorrà circa un mese.

