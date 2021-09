EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “Catania, momento delicato. Catanzaro trasferta complicata”

Ai microfoni di tuttoc.com l’ex allenatore del Catania Pino Rigoli – che avevamo sentito poco tempo fa – commenta le difficoltà del Catania: “Il momento del Catania? Nebuloso. Già si era percepito da qualche tempo che all’orizzonte c’erano nubi, prima o poi comunque i nodi verranno al pettine. È un momento delicato dal punto di vista societario, mi auguro che al più presto a Catania ci sia un rilancio con una società solida che programmi un futuro più roseo. Catanzaro? Una gara complicata contro una squadra allestita per vincere il campionato, non si può nascondere per la rosa importante sia tra i titolari che tra chi resta in panchina, che altrove giocherebbe dal primo minuto. Campagna acquisti Catania? Figlia di quello che offre il mercato, i big a volte mettono da parte il blasone della piazza e scelgono club più solidi”.

