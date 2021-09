CATANZARO: allarme gol per i giallorossi

Sei punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato per il Catanzaro, reduce da tre pareggi consecutivi. Attraverso La Gazzetta dello Sport si legge come una delle cause principali sia da ricondurre alle difficoltà in fase realizzativa del giallorossi. Un reparto da 310 gol in carriera – fra Vazquez, Cianci, Carlini, Bombagi e Curiale (il più esperto e prolifico degli attaccanti con 98 centri fra B e C) – che ha prodotto soltanto una rete negli ultimi 270’, per di più su rigore, senza riuscire a ripetere, in termini di incisività e prestazioni complessive, i botti del 3-1 all’esordio contro il Francavilla. Quella partita, con la doppietta di Vazquez e una rete di Vandeputte, si è rivelata almeno finora illusoria, perché poi i giallorossi si sono sgonfiati proprio in zona gol producendo e tirando meno, ma pagando pure un piccolo pegno alla fortuna com’è successo a Palermo, domenica scorsa, con la traversa colpita da Carlini. Cianci e Vazquez non sono ancora mai stati schierati insieme dall’inizio e questo è uno dei motivi per cui il tecnico Calabro sta venendo messo in croce dai tifosi giallorossi.

