EX ROSSAZZURRI: Welbeck, avvio campionato in panchina a Catanzaro

Non un solo minuto di gioco ancora per Nana Welbeck in gare ufficiali di campionato con la maglia del Catanzaro. Regolarmente inserito nella lista dei convocati dal tecnico Antonio Calabro, al momento non c’è spazio per il centrocampista italo-ghanese all’interno del 3-5-2 giallorosso. L’ex Catania, che aveva rifiutato la proposta di rinnovo degli etnei prima di approdare a Catanzaro, continua dunque ad attendere l’esordio in campionato avendo scaldato la panchina finora. Unica apparizione in Coppa Italia il 6 agosto scorso contro il Como, vincendo le aquile in trasferta dopo i calci di rigore.

