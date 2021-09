CALCIO IN PROVINCIA: Coppa Italia Eccellenza, avanzano Città di Viagrande e Acicatena

Sorridono Città di Viagrande e Acicatena in Coppa Italia d’Eccellenza. Entrambe le squadre accedono al turno successivo della competizione. Il Città di Viagrande si aggiudica anche il match di ritorno, dopo il 2-0 maturato all’andata, piegando le resistenze dell’Aci Sant’Antonio in trasferta per effetto dei gol di Castelli, Boccaccio e Cerasuolo. Padroni di casa a segno nel finale con G. Maccarrone. Tutto facile per l’Acicatena che travolge il malcapitato Atletico Catania, rimasto nuovamente con soli 6 uomini in campo: marcatori Tomarchio (doppietta), Aleo, Caratuozzolo, Bonaventura e Platania per il definitivo 6-0 (stesso risultato dell’andata).

