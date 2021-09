EXTRA-CAMPO: scadenze federali, il Catania respira in attesa del 20 settembre

Buona notizia nella misura in cui, nell’attesa di aiuti economici dal Governo per contrastare il devastante fenomeno del Covid, le società professionistiche vedono sospese dalla FIGC le scadenze federali dei mesi di settembre, ottobre e dicembre relative al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS delle mensilità dovute a tesserati e lavoratori dipendenti. Il Catania, vista anche la nota esposizione debitoria, può respirare avendo la possibilità di pianificare gli importanti adempimenti in questione piuttosto che lanciarsi in una corsa contro il tempo. Del resto la situazione finanziaria in casa rossazzurra non è delle migliori, avendo scritto in tutte le salse che serve liquidità immediata per le casse del club. La scadenza del 16 settembre (circa 500mila euro) di cui si è a lungo parlato nelle ultime settimane, dunque, non andrà soddisfatta entro tale data.

In compenso pochi giorni dopo, precisamente il 20, si discuterà in Tribunale la spinosa vicenda legata al ricorso cautelare avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a quasi 3.5 milioni di euro nei confronti del Calcio Catania S.p.A. e, per importi più bassi, compresi tra 500 mila e 2 milioni e mezzo di euro, all’indirizzo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo. Sentite le parti chiamate in causa, da un lato i legali della Catania Servizi che gestiva Torre del Grifo Village e rilevano presunte condotte di mala gestio nel corso della gestione della Srl fallita a settembre, dall’altro gli avvocati che prendono le difese della società dell’Elefante. La decisione del Tribunale verrebbe assunta entro il mese di ottobre. In questo scenario di prolungate attese, le interlocuzioni proseguono sia a carattere locale che nazionale per l’ingresso di nuovi soci. Qualcosa si muove anche dalla Liguria, evitando di far trapelare i nomi dei soggetti potenzialmente coinvolti in una eventuale trattativa d’acquisizione delle quote del Calcio Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***