VERSO PAGANESE-CATANIA: Elefante contro il talismano Baiocco

Tre partite disputate contro il Catania senza mai uscito sconfitto. La Paganese ha il suo portafortuna, Baiocco. Non il noto ex centrocampista Davide, ben noto ai tifosi etnei per avere contribuito a scrivere pagine di storia rossazzurra indelebili indossando anche la fascia da capitano. Ci riferiamo invece a Paolo Baiocco, classe 1989 che ricopre il ruolo di portiere. Con lui a difesa dei pali il Catania non è ancora riuscito a conseguire i tre punti. Neanche al “Massimino”, quando militava tra le fila del Fondi capace di pareggiare sul campo del Catania di Lucarelli alla prima giornata di campionato. Poi si registra il 3-1 a Pagani (anno 2019) dove non bastò all’Elefante la rete di Dall’Oglio al 50′. Nella passata stagione, sempre allo stadio “Torre”, Baiocco mantenne inviolata la propria porta per lo 0-0 finale. Domenica gli azzurrostellati avranno un talismano in più nella speranza di superare il momento di difficoltà in campionato, al Catania il compito di annullarne gli effetti.

