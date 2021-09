FONTANA (Fidelis Andria): “Rossazzurri in difficoltà, ma parliamo pur sempre del Catania…”

Se l’allenatore della Fidelis Andria Luigi Panarelli non si fida del Catania, lo stesso discorso vale per il difensore biancazzurro Francesco Fontana, anch’egli intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con gli etnei e che ritrova da avversario Kevin Biondi: “C’è molta differenza di livello rispetto alla Serie D, ero già a conoscenza di questo ma all’esordio in campionato con la Juve Stabia abbiamo dimostrato di potercela giocare alla grande con tutti. Incontreremo gente di livello anche superiore ma la cosa non deve preoccuparci, con la consapevolezza di dover dimostrare sempre le nostre capacità per fare meglio possibile. Affronteremo un Catania in leggera difficoltà e dovremo essere bravi ad approfittarne, ma sappiamo anche che parliamo pur sempre di un club blasonato con giocatori di qualità che hanno anche militato in categorie superiori. Servirà attenzione e non deve trarci in inganno il 3-0 di Monopoli. Da siciliano avrà un sapore particolare affrontare il Catania, in ogni caso gioco per la Fidelis”.

