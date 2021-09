LA SICILIA – Catania Servizi, udienza rinviata al 18 ottobre

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Tribunale di Catania ha disposto un rinvio al prossimo 18 ottobre alla causa relativa alla richiesta di sequestro conservativo posta in essere dalla curatela della Catania Servizi. Motivo legato al potenziale conflitto di interessi tra Nico Le Mura, attuale Amministratore Unico del Catania destinatario anche lui, quale persona fisica della richiesta di sequestro, con il Calcio Catania. Un conflitto che si risolve nell’obbligo in capo al Catania di chiedere la nomina di un curatore speciale che in via autonoma disponga delle nuove difese per il club rossazzurro essendo le precedenti ritenute nulle. Andrà nominato un curatore speciale nel contesto di una vicenda complessa che non lascia dormire sonni tranquilli.

